США не намерены вводить бесполетную зону над Украиной, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Он также отметил, что конфронтация Соединенных Штатов и России никому не нужна.

В интервью CNN Остин отметил, что президент США Джо Байден «ясно дал понять», что американские военные не будут вступать в противостояние с российскими военными на Украине, отметило РИА «Новости».

Установление бесполетной зоны, подчеркнул Остин, означало бы прямое вовлечение США.

«Это бы означало, что мы противостоим России, речь идет о двух ядерных державах. Такого никто не хочет увидеть», — отметил глава Пентагона.

При этом он подчеркнул, что Штаты будут защищать «каждый дюйм» территории стран-членов НАТО.

Руководство Североатлантического альянса не рассматривает и не обсуждает вопрос введения бесполетной зоны над Украиной. Это приведет к тому, что конфликт выльется за пределы страны, чего НАТО хочет избежать, говорила ранее постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Джулиан Смит.

Украинский лидер Владимир Зеленский требовал от НАТО обеспечить закрытие неба над его страной. После очередного отказа он заявил, что альянс только подтвердил свою слабость.