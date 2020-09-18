Конфликт с латышом заставил приезжую из Литвы стыдиться знания русского

В Латвии мужчина обругал приехавшую из Литвы туристку за вопрос на русском языке. Общение с представителем соседней страны женщина запомнила на всю жизнь. За знание русского ей теперь стыдно.

Встречу латыша и литовки описали в Twitter. Автор поста рассказала о случае, который произошел с ее знакомой.

«Одна крутая и талантливая знакомая из Литвы поделилась своим опытом: когда она спросила о чем-то по-русски в Латвии, мужчина с гордостью начал кричать на нее на латышском», — говорится в публикации.

Ситуация литовки, по словам ее знакомой, испугала. Теперь она стыдится, что знает русский язык, хотя выросла на русских мультиках. По-русски хорошо говорит и тетя столкнувшейся с агрессивным поведением латыша женщины.

Многие пользователи поступок жителя Латвии не поддержали. Кто-то признался, что не слишком хорошо знает русский, но не стал бы так злиться.

Другие признались, что и сами не любят, когда с ними разговаривают по-русски, но все же не срываются на крик.

«Я ничего не кричу, но прикидываюсь глухой или отвечаю на английском», — заметили в комментариях.

Государственным языком Латвии является латышский. У русского в стране статус иностранного языка, хотя почти для 40% населения он родной.