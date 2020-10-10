«Конфликт не исчерпан»: дипломат рассказал, что означали долгие переговоры по Нагорному Карабаху

В пятницу Россия провела десятичасовые переговоры с Арменией и Азербайджаном. Каких усилий стоят такие согласования и как все устроено, рассказал «360» дипломат, политолог и историк Виктор Мизин.

«Эта тема достаточно не то что сложная… Взрывная, я бы сказал. <…> Когда две стороны просто уничтожают друг друга. Все это очень непросто», — поделился эксперт.

Раньше многие опасались, что российская сторона самоустранилась и не принимает никакого участия. А военные журналисты и вовсе говорили, что России не надо защищать Карабах, вспоминает Мизин.

Чудом считаю тот факт, что их удалось буквально затащить за стол переговоров. Конечно, здесь Россия очень хорошо себя проявила Виктор Мизин заместитель директора Института международных исследований, дипломат, политолог, историк, публицист МГИМО.

В любом случае тема сложная, считает эксперт. Поэтому и переговоры такие длительные. Он вспомнил, как участвовал в подобном мероприятии, но с американцами. Тогда это длилось целыми днями. Поэтому долгие переговоры — нормальное явление, ведь нужно многое согласовать.

«В конце концов, они же не в запертой комнате. Там бывают перерывы <…>. Опять же, это пример того, что это не пустопорожнее все было, а все-таки удалось добиться такой вещи, я надеюсь, как долгосрочное прекращение огня, — рассказал собеседник „360“. — Хотя мы видели по минским договоренностям, что часто такое прекращение огня <…> не всегда бывает долгосрочным».

Вся Европа следила за этой ситуацией, никто не хотел, чтобы продолжались военные действия.

Понятное дело, что конфликт не исчерпан Виктор Мизин.

«Когда дело доходило до того, что Азербайджан, который закупил большое количество оружия, обстрелял ту сторону, то в Армении серьезно ставили вопрос о применении российских „Искандеров“», — пояснил он.

По мнению историка, Турция все время пытается позиционировать себя как мощную региональную державу. Кроме того, чуть ли не заявляет, что готова объединиться с Азербайджаном.

Поэтому очень важно, чтобы тут была показана центральная роль Москвы Виктор Мизин.

Мизин рассказал, что главное на таких переговорах — «иметь главную позицию и запросную, проявлять выдержку». Именно те, кто проявляет выдержку, всегда выигрывают. Он также обратил внимание на роль, которую занимает во всем этом российский дипломат Сергей Лавров.

«По-моему, в мире признано, что Лавров один из ведущих дипломатов и по долголетию приближается к легендарному Андрею Громыко. Это человек опытный, искусный в выдвижении разных ходов, очень неформальный и гибкий одновременно», — заявил эксперт.

Он также добавил, что сейчас современная Россия активно проявляется в наступательности. Также отечественные дипломаты за счет своих умений и опыта часто переигрывают американскую сторону.

Накануне главы МИД России, Армении и Азербайджана провели переговоры. После которых опубликовали заявление о перемирии в Карабахе.