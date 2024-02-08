Мир 08 февраля 2024, 07:39 Конфликт назрел между ВСУ и мирными жителями Украины Spectator: на Украине назрел конфликт между ВСУ и гражданским населением Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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На Украине наметился конфликт между бойцами ВСУ и теми, кто не хочет гибнуть в бою. Об этом сообщила местная журналистка Светлана Моренец в материале для британского журнала Spectator.

«Разрыв на Украине между теми, кто [сражается], и теми, кто нет, шире, чем когда-либо. Солдаты не могут понять, почему <…> остро необходимые подкрепления не прибывают в больших количествах», — отметила она.

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Мирные жители, в свою очередь, надеются не участвовать в боевых действиях и во время призыва стараются избегать отправки на поле боя, воспринимая ее как «билет в один конец». По подсчетам Моренец, Украину покинули около 25 тысяч мужчин призывного возраста, свыше 18 тысяч поймали на границе.

Она пояснила, что большинство призванных украинцев сражались до гибели либо ранения. И чем сложнее становится ситуация на линии боевого соприкосновения, тем сильнее мирные жители стремятся избегать присоединения к рядам ВСУ. Это приводит к истощению войск и нарастанию конфликта между гражданским населением и военнослужащими, резюмировала журналистка.