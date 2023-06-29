Мир 29 июня 2023, 00:55 Конфликт на Украине вернулся к фазе 2014 года — экс-советник Кучмы Экс-советник Кучмы Соскин: конфликт на Украине вернулся к фазе 2014–2015 годов Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского

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Конфликт на Украине вернулся в фазу 2014 года. Об этом в своем канале на YouTube заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Чрезвычайное положение нужно сохранять только на линии фронта, считает он. А по всей стране его нужно отменять. Но, по словам Соскина, киевскому режиму выгодно продолжать держать Украину в напряжении и вести активные боевые действия. Это дает возможность властям бесконечно обворовывать народ.

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«Украина превращена президентом Владимиром Зеленским и „Слугами народа“ в воровской общак. Они вне закона, конституция на них не распространяется», — подчеркнул он.

Ранее Соскин рассказал, что на Украине буквально отлавливают мужчин для того, чтобы отправить их служить в армию. Режим Зеленского по сути устроил «сафари» на украинцев, сказал политик. По его данным это связано с серьезными потерями, которые сейчас несет украинская армия.

Как сообщал секретарь Совета Безопасности страны Николай Патрушев, украинские войска с начала контрнаступления потеряли 13 тысяч человек личного состава.