Мир 05 декабря 2023, 23:37 Конфликт на Украине умышленно затягивали, заявили в США Responsible Statecraft: Запад затягивал конфликт на Украине для ослабления РФ Pixabay

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Лидеры США и Великобритании всеми силами пытаются затянуть конфликт между Россией и Украиной. Об этом написал обозреватель американского издания Responsible Statecraft Бранко Марсетич.

«Становится все труднее отрицать, что конфликт на Украине могли закончить через несколько месяцев после его начала и что правительства США и Великобритании делали все, чтобы этого не произошло», — указал он.

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Марсетич выразил уверенность, что Украина стала расходным материалом в руках западных стран, которые хотели с ее помощью ослабить Россию. Такие выводы журналист сделал после того, как глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, что бывший премьер-министр Великобритании Борисом Джонсоном настоял на том, чтобы киевский режим не подписывал мирный договор с российской стороной.

Американские власти достигли «дна бочки» в своих возможностях оказывать военную поддержку Украине, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. По его прогнозам, украинцев ждет «очень тяжелая зима».