НАТО увидел угрозу «миропорядку, основанному на правилах», из-за конфликта на Украине | 360°

Мир 17 сентября 2022, 12:14 Поделиться Telegram

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Viber НАТО увидел угрозу «миропорядку, основанному на правилах», из-за конфликта на Украине Глава ВК НАТО Бауэр: конфликт на Украине поставил под угрозу весь западный миропорядок

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Военный конфликт на Украине ставит под угрозу весь западный «мировой порядок, основанный на правилах». Об этом заявил в субботу глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр, открывая встречу начальников генеральных штабов НАТО в Эстонии. Ее трансляцию вела пресс-служба Североатлантического альянса.

«Весь миропорядок, построенный на правилах, подвергся нападению», — заявил Бауэр.

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Он обратил внимание, что «этот конфликт больше, чем Украина». В числе других угроз председатель Военного комитета НАТО назвал «наращивание военной мощи и угрожающую риторику Китая», а также «ассиметричные угрозы терроризма».

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Бауэр подчеркнул, что страны НАТО будут поддерживать армию Украины «так долго, как это потребуется».

«У НАТО есть священная задача защищать один миллиард людей, живущих на земле альянса. Всегда планировать и готовиться к будущему и ожидать неожиданного», — отметил он.

Ранее стало известно, что Эстония готовится разместить дивизию НАТО. Президент страны Алар Карис заявил об этом при встрече с адмиралом Робом Бауэром, сообщило РИА ФАН.

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