НАТО увидел угрозу «миропорядку, основанному на правилах», из-за конфликта на Украине | 360°

Все новости

Спецоперация

17 сентября 2022, 13:13

Российские военные захватили трофей у крупной группировки ВСУ

Спецоперация

17 сентября 2022, 13:12

Российские войска сорвали попытку наступления ВСУ в Херсонской области

Реклама

Эксклюзив

17 сентября 2022, 12:46

Водитель погиб в лобовом столкновении двух легковушек под Коломной

Происшествия

17 сентября 2022, 12:40

Более 20 человек погибли на юго-востоке ЮАР в аварии со школьным автобусом и грузовиком

Общество

17 сентября 2022, 12:39

Скончался режиссер фильмов о Шерлоке Холмсе Игорь Масленников

Спецоперация

17 сентября 2022, 12:38

ВСУ обстреляли Донецк, ракета попала в административное здание

Мир

17 сентября 2022, 12:29

Взаимные обстрелы возобновились на границе Киргизии и Таджикистана

Мир

17 сентября 2022, 12:19

Власти Эстонии призвали НАТО использовать все инструменты давления на Россию

Мир

17 сентября 2022, 12:14

НАТО увидел угрозу «миропорядку, основанному на правилах», из-за конфликта на Украине

Мир

17 сентября 2022, 12:14

НАТО увидел угрозу «миропорядку, основанному на правилах», из-за конфликта на Украине

Глава ВК НАТО Бауэр: конфликт на Украине поставил под угрозу весь западный миропорядок

Читать 360tv в

Военный конфликт на Украине ставит под угрозу весь западный «мировой порядок, основанный на правилах». Об этом заявил в субботу глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр, открывая встречу начальников генеральных штабов НАТО в Эстонии. Ее трансляцию вела пресс-служба Североатлантического альянса.

«Весь миропорядок, построенный на правилах, подвергся нападению», — заявил Бауэр.

Реклама

Он обратил внимание, что «этот конфликт больше, чем Украина». В числе других угроз председатель Военного комитета НАТО назвал «наращивание военной мощи и угрожающую риторику Китая», а также «ассиметричные угрозы терроризма».

Реклама

Бауэр подчеркнул, что страны НАТО будут поддерживать армию Украины «так долго, как это потребуется».

«У НАТО есть священная задача защищать один миллиард людей, живущих на земле альянса. Всегда планировать и готовиться к будущему и ожидать неожиданного», — отметил он.

Ранее стало известно, что Эстония готовится разместить дивизию НАТО. Президент страны Алар Карис заявил об этом при встрече с адмиралом Робом Бауэром, сообщило РИА ФАН.

НАТО

Украина

0

0

0

0

0

1

Реклама

Реклама