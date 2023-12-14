14 декабря 2023, 06:19
Конфликт на Украине станет проблемой НАТО — сенатор
Сенатор Браун: НАТО займется конфликтом на Украине после ее поражения
США придется втянуться в конфликт на Украине, так как после ее поражения он станет проблемой НАТО. Сенатор-демократ от штата Огайо Шеррод Браун заявил об этом газете The Washington Post.
«Без американской поддержки Украина может потерять территории, и тогда этот конфликт станет проблемой НАТО», — сказал он после встречи президента Украины Владимира Зеленского с членами конгресса.
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Сенатор заявил, что членов альянса беспокоят планы России после падения Украины. По их мнению, армия может пойти на другие бывшие советские государства и спровоцировать мировую войну, в которую придется вмешаться американцам. Шеррон Браун заявил, что никто этого не хочет.
Его коллега, лидер большинства в сенате Чарльз Э. Шумер заявил, что у украинской армии есть шанс одержать победу. Но для этого, по его словам, требуется дополнительная помощь. Сенатор-республиканец от Висконсина Рон Джонсон заявил, что чем скорее окончится конфликт, тем лучше.
Минобороны Украины заявило о неких наработках, которые должны помочь захватить Крым. Полковник СБУ в отставке Олег Стариков предупредил, что если это произойдет, на полуострове начнется партизанская война.
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