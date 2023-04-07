Мир 07 апреля 2023, 02:28 Конфликт на Украине превратился в тяжелую окопную борьбу — Вучич Президент Сербии Вучич: ситуация на Украине перешла в режим тяжелой траншейной борьбы РИА «Новости»

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Происходящее между Россией и Украиной превратилось в тяжелую окопную борьбу. Об этом в интервью телеканалу RTS заявил президент Сербии Александр Вучич.

«В нынешней ситуации никто не может победить в этом конфликте. Все это превратилось в тяжелую траншейную борьбу», — сказал сербский лидер.

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Он также отметил, что хотел бы поскорее увидеть конец украинского кризиса, прежде всего, из-за экономики, которая уже сильно пострадала.

Ранее Вучич уже заявлял, что никто из участников украинского конфликта не выйдет из ситуации победителем. Мы все проиграем в любом случае, сказал президент.

В начале марта глава Сербии поделился, что западные лидеры в разговорах с ним называли себя участниками украинского конфликта. По его словам, политики Запада не скрывали своей вовлеченности в конфликт на Украине. Однако официально и публично они не могут признавать этот факт.