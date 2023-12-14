Мир 14 декабря 2023, 09:31 Конфликт на Украине потерял приоритет для стран Евросоюза — СМИ Politico: Евросоюз стал все больше сомневаться в необходимости поддержки Украины Министерство обороны Украины

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Страны Евросоюза засомневались в лозунге о поддержке «Украины и ее народа столько, сколько потребуется». Ряд государств планирует акцентировать свое внимание на других проблемах, сообщила газета Politico.

Европейские страны перестали считать украинский конфликт главной темой для объединения. По информации издания, многие чиновники заявляют о поддержке Украины, но признают, что приоритеты ЕС в повседневной жизни большинства лидеров поменялись.

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Один из европейских политиков подчеркнул, что появилась группа стран, действия которых «иногда выглядят так, будто они передумали по поводу вступления Украины в ЕС», добавила газета. В преддверии выборов в Европарламент чиновники стремятся уделить внимание наболевшим проблемам и игнорируют украинский конфликт.

Ранее СМИ сравнили Украину с черной дырой. По мнению европейских чиновников, ЕС оказал руководству страны значительную поддержку, которая не оправдала ожиданий объединения. Журналисты отметили, что против финансирования Украины выступает не только Венгрия, но и ряд других стран.