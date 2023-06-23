Мир 23 июня 2023, 07:52 Конфликт на Украине показал истинное состояние американской промышленности GT: конфликт на Украине показал уязвимость Запада перед Россией в промышленной сфере РИА «Новости»

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Конфликт на Украине показал превосходство российской промышленности над американской. Запад оказался в уязвимом положении, заявил в статье китайского издания Global Times журналист Небойша Малич.

Американские оружейные компании, такие как Lockheed Martin и Raytheon, заработали благодаря украинскому кризису. Однако они поставляли не новое вооружение, а накопленные запасы. В отличие от коллег за океаном российские компании нарастили выпуск военной продукции.

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«Боевые действия на Украине выявили огромную слабость современного Запада: отсутствие промышленности», — заявил автор статьи.

Небойша Малич сказал, что трудно заставить деиндустриализированную западную экономику выпускать новое оружие, оборудование и боеприпасы, одновременно пытаясь переключиться на зеленую энергетику и конкурируя с двумя крупнейшими державами. По его словам, проще сделать это в теории, чем на практике.

Обозреватель газеты Milliyet Тунджа Бенгин заявил, что НАТО специально втянул страны Европы в конфликт России с Украиной, чтобы сделать их еще более зависимыми.