09 августа 2023, 13:32
Конфликт на Украине перешел в более тяжелую фазу для ВСУ
CNN: наступление ВСУ оказалось похоже на тяжелую утомительную работу, оно затягивается
Украинский конфликт находится сейчас в наиболее тяжелой для киевского режима фазе. Контрнаступление ВСУ затягивается. Об этом сообщил американский телеканал CNN.
Он отметил, что серьезные боевые потери украинской армии отчасти связаны с траншеями, оборонительными позициями, минными полями, которые ВС России строила долгое время. Также не надо обходить стороной и реальность на поле боя. Атакующим военными нужно иметь численное преимущество «над хорошо окопавшимися войсками».
Реклама
«Конфликт сейчас вступил в более сложную стадию для Украины», — подчеркнул канал.
Он сравнил так называемое украинское контрнаступление с «тяжелой утомительной работой», а не блицкригом. Американские журналисты высказали мнение, что вооруженное противостояние по крайней мере продлится до следующего года.
Ранее западные СМИ писали о том, что украинские бойцы во время своего наступления не смогли дойти до основных линий обороны России.
США
Журналистика
Украина
Реклама
Реклама