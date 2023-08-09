Мир 09 августа 2023, 13:32 Конфликт на Украине перешел в более тяжелую фазу для ВСУ CNN: наступление ВСУ оказалось похоже на тяжелую утомительную работу, оно затягивается Официальный сайт президента Украины

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Украинский конфликт находится сейчас в наиболее тяжелой для киевского режима фазе. Контрнаступление ВСУ затягивается. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

Он отметил, что серьезные боевые потери украинской армии отчасти связаны с траншеями, оборонительными позициями, минными полями, которые ВС России строила долгое время. Также не надо обходить стороной и реальность на поле боя. Атакующим военными нужно иметь численное преимущество «над хорошо окопавшимися войсками».

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«Конфликт сейчас вступил в более сложную стадию для Украины», — подчеркнул канал.

Он сравнил так называемое украинское контрнаступление с «тяжелой утомительной работой», а не блицкригом. Американские журналисты высказали мнение, что вооруженное противостояние по крайней мере продлится до следующего года.

Ранее западные СМИ писали о том, что украинские бойцы во время своего наступления не смогли дойти до основных линий обороны России.