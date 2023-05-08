Мир 08 мая 2023, 04:20 Конфликт на Украине осчастливил жителей небольшого шведского городка — СМИ Yle: украинский конфликт принес новые рабочие места в шведском городе Эрншельдсвике Unsplash

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Конфликт на Украине стал поводом для радости для жителей небольшого шведского городка Эрншельдсвик, которые получили работу на местном заводе по производству БМП. Об этом написал обозреватель Yle Пирьо Аувинен.

Финский журналист посетил завод BAE Systems Hägglunds, который производит оборонную технику — БМП CV90 и гусеничные бронированные вездеходы BvS10. Предприятие расположено на севере Швеции в городе с 55 тысячами жителей.

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«Украинский кризис нам совершенно не нравится. Но для города хорошо, что дела у Hägglunds идут в гору. Появилось много рабочих мест», — заявил горожанин.

Hägglunds является крупнейшим предприятием в Эрншельдсвике, благодаря сотням новых рабочих мест уровень безработицы в городе упал до 6%, что значительно ниже среднего показателя по стране.

Гендиректор завода отметил, что после начала СВО количество заказов на заводе возросло, хотя «растущая угроза со стороны России» отражалась на работе предприятия еще девять лет назад.