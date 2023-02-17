Мир 17 февраля 2023, 09:33 Конфликт на Украине обнажил ахиллесову пяту США WP: конфликт на Украине показал необходимость модернизировать промышленность США РИА «Новости»

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Конфликт на Украине продемонстрировал, что американский промышленный потенциал остро нуждается в модернизации, обнажив ахиллесову пяту. Об этом написала газета The Washington Post.

«Промышленный потенциал может стать ахиллесовой пятой Соединенных Штатов при реализации ими стратегии национальной обороны», — отметил автор статьи.

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Он указал, что производство «точно в срок», при котором продукция изготавливается только для удовлетворения спроса, актуального на данный момент, имеет право на жизнь для магазинов. Конфликт на Украине показал, что такой подход приведет к поражению на передовой.

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Автор статьи призвал американские власти увеличить расходы на оборону, чтобы выиграть конкуренцию у России и Китая. По его мнению, финансовые вливания обеспечат капитал, который может потребоваться на случай непредвиденных обстоятельств.

Ранее США обвинили в использовании опыта боевых действий, полученного на Украине, для подготовки войны с Китаем.