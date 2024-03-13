Мир 13 марта 2024, 16:52 Конфликт на Украине назвали завершением гегемонии Запада Аналитик Берн: 500 лет гегемонии завершены РИА «Новости»

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Западные элиты не смогут одолеть Россию, что указывает на окончание эпохи их гегемонии. Такое мнение высказал аналитик Ларс Берн в интервью SwebbTV.

«Сейчас мы наблюдаем конец 500-летней гегемонии Запада», — подчеркнул он.

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По словам эксперта, конфликт на Украине оказался провалом для противников России. Сейчас она стала богаче и сильнее, чем прежде, подытожил Берн.

Президент Владимир Путин заявил ранее, что Россия ответила на вызов со стороны Запада, поскольку защищает свои коренные интересы. По его мнению, страна встала на стратегический путь развития и уже не свернет с него.

Запад хотел сломить Россию, но на фоне внешней угрозы страна сплотилась сильнее. Укрепление российской экономики и ее Вооруженных сил вызвало бессилие у ее противников, подытожил президент.