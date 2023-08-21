Мир 21 августа 2023, 03:58 Конфликт на Украине назвали попыткой реванша НАТО за Грузию Nové slovo: НАТО не смог оставить Украину в покое после неудачи в Грузии Unsplash

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НАТО не смог оставить в покое Украину после неудачной операции в Грузии. Такое мнение выразил обозреватель чешской газеты Nové slovo Павол Подолаи.

«Ввиду того, что с Грузией не получилось, можно было бы ожидать, что наши герои из Североатлантического альянса оставят Украину в покое. К сожалению, они не смогли», — заявил Подолаи.

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Журналист обвинил руководителей альянса, что они не понимают, когда перегибают палку, и не осознают последствия своих решений. В качестве примера он привел ситуацию с расширением НАТО на восток и попытками поглотить, в том числе, Грузию и Украину.

Во вторник, 15 августа, начальник штаба генерального секретаря НАТО в Брюсселе Стиан Йенсен заявил, что Украина может стать членом альянса, если откажется от части своих территорий в пользу России. Представители киевского режима оказались несогласны с таким предложением.