Мир 19 ноября 2022, 08:00 Конфликт на Украине наконец-то расколол Запад NBC: США теперь хотят сесть за стол переговоров с Россией Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Среди стран Запада наметился раскол по вопросу, каким способом урегулировать конфликт на Украине. Об этом написал обозреватель NBC Патрик Смит.

«На этой неделе, похоже, наметился раскол среди союзников Украины по поводу того, должны ли киевские власти сесть за стол переговоров с Россией», — заявил он.

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Смит утверждает, что Соединенные Штаты настаивают на дипломатическом решении, в то время как некоторые высокопоставленные лица в странах Центральной и Восточной Европы отвергают эту идею.

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Обозреватель обратил внимание, что разобщение США с некоторыми союзниками явно видно на примере несогласия некоторых европейских политиков с заявлением генерала Марка Милли о потенциальном диалоге России и Украины.

Ранее в статье журнала The National Interest назвали главный страх Украины. По их мнению, Украина боится, что, после выборов в 2024 году, к власти в Соединенных Штатах может прийти сторонник переговоров с Россией.