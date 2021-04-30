Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана закончится миром, хотя периодически ситуация будет обостряться. Однако нового Нагорного Карабаха не случится. Такое мнение в разговоре с «360» высказал директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

«Надо четко охарактеризовать этот регион. Это Ферганская долина. Она делится на узбекскую часть, на таджикскую и киргизскую. Там очень своеобразное прохождение границ. Анклавов много. Едешь по территории Киргизии, потом Узбекистана. Провести границу очень сложно само по себе. Такие конфликты периодически возникают», — сказал он.

Политолог напомнил, что подобные столкновения были в 1990-х годах. Сам Багдасаров в те времена тоже участвовал в стабилизации ситуации.

«Вырастут ли [конфликты] до уровня Карабаха? Масштаба такого, думаю, не будет. Надеюсь, будет примирение, но оно периодически будет нарушаться», — добавил он.

По его мнению, Россия не будет вмешиваться в ситуацию. Максимум, что она может сделать, — попросить стороны сесть за стол переговоров и призвать к миру.

Отношения между Киргизией и Таджикистаном обострились 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Конфликт между местными жителями перерос в вооруженные столкновения на границе. Погибли 20 человек, еще более 150 с обеих сторон пострадали. Днем 30 апреля Киргизия объявила о полном прекращении боевых действий на границе с Таджикистаном.

Конфликт в Нагорном Карабахе начался в конце сентября 2020 года после того, как отношения между Азербайджаном и Арменией накалились. Стороны решили побороться за спорный регион с помощью военной силы. Урегулировать ситуацию удалось в начале ноября.