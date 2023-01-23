Мир 23 января 2023, 10:17 Конфискацию российского имущества за рубежом назвали скрытой формой воровства Потанин выступил против конфискации и национализации иностранных активов РИА «Новости»

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Представители России знакомы с конфискацией имущества страны по опыту 1917 года. Об этом напомнил владелец «Норникеля» Владимир Потанин. Он поделился мнением о решении западных государств изъять заграничное имущество России в интервью РБК.

Потанин считает намерения недружественных государств скрытой или явной формой воровства. По его словам, реализация таких планов в итоге приведет к разрушению инвестиционного климата.

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«Мы свою прививку уже получили в 1917 году. И все помнят, к чему это привело», — напомнил Потанин.

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Он отметил, что Россия не пойдет на зеркальные меры. Также глава «Норникеля» уличил Запад в намеренных антироссийских провокациях. По словам Потанина, РФ не отреагирует на эти действия. Он сказал, что Запад ожидает зеркальных мер со стороны России для взаиморасчета в санкциях. Однако у РФ есть моральные и другие преимущества для отсутствия ответной реакции.