Мир 15 сентября 2023, 12:55 Конфискацию личных вещей у россиян на границах стран ЕС, включая одежду, допустили в РСМД

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Гендиректор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев в эфире радиостанции «Говорит Москва» допустил «абсурдную» конфискацию личных вещей россиян на границе со странами Евросоюза. По его словам, граждане могут остаться без туалетной бумаги и одежды.

«Там статья три есть, запрещает ввоз в Евросоюз товаров, которые могут приносить выгоду Российской Федерации. Там лес, цемент, резина, та самая бумага, туалетная бумага, телефоны, станки, автомобили», — сказал он.

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Тимофеев добавил, что в теории женщину, которая въезжает в Евросоюз, могут раздеть, забрав ее одежду. На взгляд эксперта, это обычная глупость бюрократической машины.