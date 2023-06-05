Мир 05 июня 2023, 11:28 Конфеты, икра и пиво из России вошли в число самых популярных товаров в провинции Хэйлунцзян РИА «Новости»: икру, конфеты и пиво из России назвали самыми популярными в Хэйлунцзяне РИА «Новости»

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Российские конфеты, пиво и икра пользуются большим спросом у жителей граничащей с РФ китайской провинции Хэйлунцзян. Об этом РИА «Новости» рассказали представители региональных властей.

Они обратили внимание, что с 15 по 19 июня должна пройти уже 32-я по счету Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка. В ней примут участие 1297 компаний из 35 стран и регионов, среди них — свыше 50 участников из России.

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Власти региона отметили, что в провинции Хэйлунцзян очень популярны розовое золото, морепродукты, икра и пиво из России. Также есть большой спрос на конфеты, мед, зерно, масло, торты и другие товары из РФ.

Эта продукция завоевала большое доверие благодаря экологической чистоте и натуральности, отметили собеседники агентства. В правительстве также указали, что объем импорта российских продуктов питания провинцией постоянно растет.

Харбинскую международную торгово-экономическую ярмарку проводят, начиная с 1990 года.