Чиновник швырнул кота во время конференции и уволился

Градостроительный комиссар из США Крис Платцер написал заявление об увольнении после того, как в Сеть просочилось видео с рабочей онлайн-конференцией. На нем чиновник грубо обращался со своим домашним котом.

Как сообщает Fox News, помимо этого он нецензурно выражался и вероятно был пьян. В ходе видео-совещания Платцер показал своего кота на камеру, заявив, что «хочет представить» его. Следом он резко отшвырнул животное в сторону. После чего он, предположительно, выпил пива.

По информации издания Vallejo Times-Herald, выходку Платцера заметили городские власти. Они сделали ему выговор.

В своем письме к газете, комиссар принес извинения за «любой причиненный вред». Он подчеркнул, что подал в отставку из-за некорректного поведения.

«Мы все живем в нестабильные времена, и я, как и многие из вас, наверняка, приспосабливаюсь к новым нормам», — добавил он.

Ранее в Перми мужчина от скуки на самоизоляции решил поиграл дома в боулинг. Вместо кегель он использовал пивные бутылки. А вместо шара — кошку.