«Конец всему». Чехии предрекли уничтожение без российского топлива

Полный отказ от российского топлива может привести к уничтожению Чехии. С таким заявлением выступил аналитик компании ENAS и экс-глава Чешской газовой компании Владимир Штепан.

По словам эксперта, остановка поставок российского газа в Евросоюз не вызовет разрушительный эффект для России. Объявленные санкции скорее скажутся на самих странах ЕС, чем на российской экономике. При этом, как отметил Штепан, отказ от топлива уничтожит Чехию.

«В буквальном смысле конец. Конец всему, потому что СПГ у нас не будет; норвежский газ всегда останется только на бумаге. Уж я знаю. Других источников у нас нет. Откуда нам брать газ? У немцев его нет», — сказал аналитик в эфире Radio Universum.

Он добавил, что Германия осталась бы без «Северного потока — 1» и лишилась бы своих 50 миллиардов кубометров газа. В итоге страна начала бы сама испытывать нехватку топлива.

Также Штепан высказался о требовании России платить за газ и нефть в рублях. Такие ответные меры он назвал исключительно деловыми, а не политическими.