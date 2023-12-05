Мир 05 декабря 2023, 15:06 Конец капитализма в США предрекли в 2024 году Saxo Bank спрогнозировал конец капитализма в США в 2024 году Unsplash

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Датский Saxo Bank обнародовал «шокирующие прогнозы» для мировой экономики. По одному из предсказаний, в 2024 году капитализму в США придет конец.

Прогнозы Saxo Bank стоят на маловероятных событиях. Их публикуют ежегодно. В этом году подборку назвали «Конец пути».

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Целью авторов было продемонстрировать, что в мире наступает конец «старой нормальности». И в то время, как высокие технологии решают старые проблемы, они попутно создают новые, которые, возможно, представляют еще большую опасность.

Один из прогнозов касается капитализма в Соединенных Штатах. В предсказании отметили, что в преддверии выборов президента в 2024 году правительству страны придется вынуждено увеличить бюджетные расходы ради поддержки экономики и исключения волнений в обществе.

Вместе с тем, инфляционное давление в США никуда не денется, инвесторы из других стран продолжат выводить капитал. На фоне этого спрос на гособлигации будет слабым, что спровоцирует «резкий скачок доходности» по ним.

Для нормализации стоимости заимствований власти освободят доходы по гособлигациям от налогов. А это, по мнению аналитиков, станет свидетельством конца капитализма — «поскольку деньги перейдут от частных корпораций к государству».