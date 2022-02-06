Президент Чехии Милош Земан заявил, что контрразведка страны не смогла доказать причастность России к взрывам складов во Врбетице. Сенатор Алексей Пушков назвал эти слова концом громкого фейка.

«Конец еще одного громкого фейка. <…> Вот так. Как же нападали на Земана в Чехии и за ее пределами, когда он с самого начала поставил под сомнение эту антироссийскую версию. В итоге он оказался прав», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что пропагандистская машина по фабрикации лжи все еще не прекращает работать. Несмотря на это, заявление чешского лидера стало довольно сильным ударом по стратегии дезинформации.

Ранее Земан сообщил, что контрразведка Чехии не нашла доказательств причастности российских спецслужб к взрывам складов во Врбетице. Также он подчеркнул, что НАТО не должен отправлять своих военных на Украину, так как страна не входит в Североатлантический альянс.

Весной 2021 года Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрывам, произошедшим в 2014 году на военных складах в городе Врбетице. Власти страны выслали из Чехии 18 сотрудников российского посольства.