Конец господства США и Запада из-за России предрекли в Китае

В результате кризиса на Украине современное мироустройство меняется коренным образом. Об этом написало китайское издание Global Times. По мнению авторов, в результате происходящего крепнет убежденность, что текущие события представляют собой начало конца несправедливой организации мира, в котором господствуют США и Запад.

Как пишут авторы издания, с момента окончания холодной войны США используют любые возможные средства для сохранения укоренившейся системы, в которой доминирует Запад. Этот порядок основан на идеологии владычества Штатов над всеми, а не относящиеся к Западу страны считаются неполноценными и должны следовать в фарватере.

Нынешний кризис, возникший в результате событий вокруг Украины, в издании уверенно называют прелюдией к возникновению новой международной системы. По словам директора Института Китая при Фунданьском университете Чжай Вэйвэя, Россия в данном случае выступает как революционер, изменяющий сложившийся миропорядок. Ученый считает, что глубокая цель Москвы — разрушение однополярного мира, где господствует гегемония Вашингтона, и стремление создать новый миропорядок и многополярный мир.

В свою очередь, заместитель директора департамента азиатско-тихоокеанских исследований Китайского института международных исследований Чжа Тенцзюн заявил изданию, что США и Запад, злоупотребляя санкциями и применяя их в качестве средств давления, в результате доведут международную финансовую систему до кризиса легитимности.

Ранее в Global Times написали, что США стремятся использовать тему российской спецоперации на Украине, чтобы вбить клин между Китаем и РФ. Автор материала раскритиковал попытки Вашингтона заставить Пекин оказать давление на Москву в сложившейся ситуации.