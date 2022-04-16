Конец гегемонии доллара из-за затягивания отключения России от SWIFT предсказали в Японии
Экономист Каракама допустил конец гегемонии доллара
Затягивание отключения России от системы SWIFT может обернуться крахом гегемонии доллара. Об этом заявил главный экономист японского банка «Мидзухо» Дайсукэ Каракама.
По словам японца, с самого начала введения санкций против России было известно, что страна к китайской международной платежной системе CIPS. Переход на новую систему связан с отключением России от SWIFT, где в основном используются доллары.
«Если это войдет в норму, гегемония доллара даст трещину», — предупредил экономист в своей статье для Japan Business Press.
Он отметил, что уход от доллара в глобальных валютных резервах является долгосрочной тенденцией, появившейся уже давно. При этом она может усилиться на фоне украинского кризиса.
Ранее специалисты Центра технологий распределенных реестров СПбГУ сообщили о разработке полноценного конкурента SWIFT. Система будет максимально децентрализованной и независимой от регуляторов, что станет ее главным отличием. У новой разработки не будет одного владельца или группы, но она будет гарантировать достоверность данных.