Конец гегемонии доллара из-за затягивания отключения России от SWIFT предсказали в Японии

Затягивание отключения России от системы SWIFT может обернуться крахом гегемонии доллара. Об этом заявил главный экономист японского банка «Мидзухо» Дайсукэ Каракама.

По словам японца, с самого начала введения санкций против России было известно, что страна к китайской международной платежной системе CIPS. Переход на новую систему связан с отключением России от SWIFT, где в основном используются доллары.

«Если это войдет в норму, гегемония доллара даст трещину», — предупредил экономист в своей статье для Japan Business Press.

Он отметил, что уход от доллара в глобальных валютных резервах является долгосрочной тенденцией, появившейся уже давно. При этом она может усилиться на фоне украинского кризиса.

Ранее специалисты Центра технологий распределенных реестров СПбГУ сообщили о разработке полноценного конкурента SWIFT. Система будет максимально децентрализованной и независимой от регуляторов, что станет ее главным отличием. У новой разработки не будет одного владельца или группы, но она будет гарантировать достоверность данных.