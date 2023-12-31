Мир 31 декабря 2023, 05:06 «Конец близок». Украинцы решили покинуть страну, как крысы с тонущего корабля Бывший аналитик ЦРУ Джонсон: украинцы бегут как крысы с тонущего корабля Freepik

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Украинская полиция отбирает удостоверения личности у украинцев, потому они похожи на крыс из фильма «Титаник», которые спешно убежали с тонущего корабля. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Redacted.

У эксперта спросили мнения насчет изъятия паспортов у жителей Украины. Ранее об этих случаях сообщала американская газета New York Times.

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«Они пытаются выехать с Украины. Чтобы это сделать, нужно предъявить паспорт на границе. Нет паспорта — нет выезда. Украинские законодатели признают, что конец близок. Это похоже на сцену из фильма „Титаник“, где пассажиры бегут в одну сторону, а крысы — в противоположную», — заявил он.

По словам аналитика, украинское руководство «хватает» психических больных и пожилых людей из-за трудной обстановки с мобилизацией в стране. Некоторым из мобилизованных 58-68 лет.

Ранее издание «Страна.ua» сообщило, что на контрольно-пропускных пунктах Украины прекратили пропускать через границу мужчин выездных категорий. У каждого украинца мужского пола, в том числе волонтера, инвалида или многодетного отца, требуют справку из военкомата.