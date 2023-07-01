Мир 01 июля 2023, 09:05 Нашествие насекомых на Нью-Йорк сравнили с библейской чумой New York Post: жители Нью-Йорка сравнили нашествие насекомых на город с библейской чумой piqsels

Читать 360tv в

Нью-Йорк атаковали странные насекомые. Рой крошечных крылатых заполонил город, жители сравнили нашествие неизвестных летающих с библейской чумой, написало издание New York Post.

«Тучи зеленых комаров захватывают Нью-Йорк», — процитировало СМИ горожан.

Реклама

Люди говорят, что стаи жуков захватывают город — их видели даже на платформе метро. По данным издания, некоторые наблюдатели заметили, что нашествие насекомых произошло одновременно с возвращением дыма от лесных пожаров в Канаде. По их мнению, это может указывать «на зловещий конец».

«Нью-Йорк сейчас кишит жуками, и небо выглядит диким. Конец близок», — написал один из репортеров.

Однако горожан успокоили. Энтомологи считают, что эти твари — безобидная тля, бояться нечего. Эти полужесткокрылые питаются соком растений, поэтому их появление скорее указывает, что с окружающей средой все в порядке.

Доктор Корри Моро из Корнельского университета заявила, что внезапное нашествие тли связано с изменением погодных условий. Причина возникновения роев этих насекомых — признак «мягкой зимы».

Ранее в Финляндии обнаружили комаров-переносчиков вируса лихорадки Западного Нила. Открытие сделала ученый Лорна Калвервелл, работающая на кафедре вирусологии Хельсинкского университета. Она обнаружила пока только один экземпляр, но уверена, что эти насекомые обитают на территории страны.