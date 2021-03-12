Кондрашов объяснил, почему его фильм про Крым «вызвал шок» у Запада

Журналист, первый заместитель генерального директора ВГТРК Андрей Кондрашов заявил, что его фильм «Крым. Путь на Родину» был помечен на YouTube как «потенциально шокирующий» из-за реакции стран Запада на это видео, написал сайт «Политика сегодня».

«Кого-то, очевидно, шокирует правда, с которой они не хотят мириться. Поэтому и помечают контент, как „шокирующий“. На самом деле Джен Псаки (пресс-секретарь Белого дома — прим. ред.) еще при Бараке Обаме заявила, что фильм — это „образец наглой и лживой путинской пропаганды“», — вспомнил журналист.

По его словам, Псаки высказала такое мнение, когда работа еще не была выпущена. Как считает Кондрашов, вернулась политика, при которой западные партнеры не могут смириться с возвращением Крыма в состав России.

Напомним, что в марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по результатам которого большая часть крымчан высказалась за воссоединение республики с РФ. Украина не признает результаты народного голосования.