«Кому-то есть что скрывать». Россия не даст утаить попытки спрятать оружие в США

США выходят из Договора по открытому небу, потому что им есть что скрывать, но Россия способна вскрыть любые попытки что-либо спрятать. Об этом «360» сказал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Американцы сегодня, во-первых, втягивают нас в гонку вооружений, чего не будет. Президент сказал, что мы и так обеспечим безопасность. Второе, они вышли из этих договоров, тем самым поставив нас в неудобное положение, и нам нужно некоторое время, чтобы локализовать эту тему. И третье: они сегодня, выходя из открытого неба (Договор по открытому небу — прим. ред.), пытаются скрыть более существенные вещи, в которых мы могли бы их упрекнуть исходя из обеспечения безопасности», — сказал «360» Клинцевич.

Когда кто-то говорит, что мы выходим, а идет разговор об откровенном мониторинге друг друга, значит, кому-то есть что скрывать Франц Клинцевич.

США могут выйти из Договора по открытому небу. У России уже готов ответ Подробнее

По мнению сенатора, США не скрывают своих агрессивных намерений. Он напомнил, что Вашингтон вышел из Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), когда уже подготовил новые ракеты. Причем, заметил Клинцевич, они «не постеснялись» и испытали их сразу после выхода из договора. По его словам, в отличие от США Россия провела пресс-конференцию по «Искандерам», в ходе которой доказала, что ракеты не нарушают ДРСМД.

Говоря о возможных последствиях и ответе России на выход США из Договора по открытому небу, Клинцевич напомнил, что Россия значительно дальше продвинулась с точки зрения средств радиоэлектронной борьбы и наблюдения.

Аллергия на многостороннее сотрудничество. США могут отказаться от «открытого неба» Подробнее

«Самое главное, что от ответственных должностных лиц мы получили ответ о том, что наша безопасность обеспечена. Ну и последнее. Пусть не надеются, мы в состоянии вскрыть возможные попытки спрятать то, что поставлено незаконно, в противоречие действующему законодательству, определить, что это такое. И если возникнет [необходимость], локализовать», — заключил Клинцевич.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал постановление, в котором прописано намерение Вашингтона выйти из Договора по открытому небу. В российском МИД заявили, что подготовили ряд ответных мер на такие действия.