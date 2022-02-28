«Компромиссов не будет». Политолог оценил переговоры России и Украины

Результатов по итогам переговоров России и Украины ждать не стоит. Киев направил в Белоруссию делегацию, которая не уполномочена заключать какие-то серьезные соглашения. Кроме того, в условиях наступления российских войск сами переговоры уже не имеют какого-то смысла. Об этом «360» заявил политолог и глава экспертно-консультационного совета при главе Республики Крым Сергей Михеев.

Эксперт пояснил, что российская делегация предложит властям Украины сложить полномочия, а представители Киева начнут заявлять о своих правах.

«На самом деле ситуация, хоть и не стремительно, но ухудшается для украинской власти. Поэтому я не вижу смысла в каких-то компромиссах. Думаю, что наша делегация озвучит свои условия, они тоже что-нибудь скажут, а потом пойдут думать. Особых результатов от переговоров пока не ожидаю», — заявил Сергей Михеев.

Он подчеркнул, что сама встреча не имеет особого смысла, так как российские войска продолжают свое наступление. Политолог отметил, что все заявления о том, что военные продвигаются слишком медленно, — это просто пересказ западных СМИ, которые изначально завысили свои ожидания.

«Это известный прием, что сначала повышаются некие ожидания, а потом говорят, что вот у них ничего не получается. У них все получается. Я напомню, что спецоперация в Южной Осетии шла пять дней, а там масштаб задач более скромный. Тем более что мы не работаем по жилым кварталам. Американцы четыре недели Ирак не могли взять, а всем рассказывают, что это была сверхбыстрая операция», — напомнил Михеев.

Политолог отметил, что по данным Минобороны России, процесс демилитаризации Украины идет. Он не исключил, что спецоперация может закончиться через неделю, когда у сил Киева кончится топливо, а их техника просто встанет.

Переговоры делегаций России и Украины проходят в Гомельской области Белоруссии. Москва направила для беседы помощника президента Владимира Мединского, заместителя министра обороны, представителя МИД России, председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого и посла России в Белоруссии Бориса Грызлова.

Украину на переговорах представители заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий, министр обороны Алексей Резников, советник офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, народный депутат Рустем Умеров и первый замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Андрей Костин.