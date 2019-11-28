Композитор рассказал о планах закрыть «Симпсонов» после 31-го сезона

«Ну, из того, что я слышал, история „Симсонов“ подходит к концу. Я ничего не знаю точно», — заявил Эльфман. Он добавил, что официального подтверждения этой информации пока нет. Композитор рассказал, что очень удивлен, как долго существует сериал и не знает, почему он не заканчивается. Собеседник портала тогда и думать не мог, что кто-нибудь услышит музыкальную тему, которую он написал для «Симпсонов».

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«Мне вообще тогда казалось, что после первых трех эпизодов мультфильм снимут с производства, потому что он был странным. Поверьте, это (популярность и долголетие сериала — прим. ред) стало одним из самых больших сюрпризов в моей жизни», — отметил Эльфман.

«Симпсоны» — самый продолжительный мультсериал в истории американского телевидения. Премьера первого эпизода шоу состоялась в декабре 1989 года. В следующем месяце «Симпсонам» исполнится 30 лет. На российском телевидении сериал впервые показали в 1997 году.