Композитор и сооснователь Electronic Music Studios умер в Великобритании. Он работал с Маккартни

Композитор Питер Зиновьев умер в Великобритании в возрасте 88 лет. Об этом сообщила газета Тhе Guardian.

Зиновьев был сооснователем компании Electronic Music Studios. Синтезаторы EMS использовали Pink Floyd, Дэвид Боуи, Жан-Мишель Жарр, Harwkwind, Kraftwerk, The Who и многие другие.

В 1967 году он вместе с Полом Маккартни работал над экспериментальной записью Carnival of Light. Эта авангардная композиция создавалась параллельно с записью Penny Lane, но так и не была выпущена.

Зиновьеву нравилось проводить разные эксперименты, использовать сэмплирование. По его мнению, именно он изобрел эту технику.

Партнерами Зиновьева по Electronic Music Studios были Тристрам Кэри и Дэвид Кокерелл. Последний в первые годы являлся главным разработчиком оборудования EMS, был инженером-электронщиком и программистом. В середине 1960-х Зиновьев основал электронную музыкальную группу Unit Delta Plus с Делией Дербишир и Брайаном Ходжсоном. Кэри был известным композитором и пионером электронной музыки. Он много работал в кино и на телевидении. В частности, он принимал участие в работе над «Доктором Кто».

Зиновьев родился в Лондоне в 1933 году, был сыном русских аристократов, сбежавших из страны во время революции. Он получил образование в Оксфордском университете, изучал геологию, но в итоге стал заниматься экспериментальной музыкой.