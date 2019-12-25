Композитор «Друзей» Элли Уиллис умерла в США

Помимо работы в кино и на телевидении, Уиллис сотрудничала с группой Earth, Wind & Fire. Она является одним из авторов хита Boogie Wonderland. Композиция вышла в 1979 году. Эта песня стала знаковой в творчестве Уиллис.

Она является обладательницей двух премий «Грэмми». За особый вклад в музыкальную культуру Уиллис ввели в Зал славы авторов песен. Композитор скончалась на 73-м году жизни.