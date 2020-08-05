Двухметровая модель рассказала о пережитых комплексах и пути к славе

Занятия в модельном агентстве она начала посещать, когда ей было всего 16 лет. Карьера не задалась, костюмеры объяснили ей, что у нее достаточно крупные ступни и бедра, так что она просто не поместится в костюмы, которые ей предстоит показывать на подиуме. Но девушка быстро освоила элегантную и прямую походку после чего бросила занятия моделью на несколько лет.

По ее словам, в детстве она замечала, что растет быстрее своих одноклассников. Для того, чтобы скрыть это она носила туфли без каблуков, предпочитала вовсе не вставать со стула.

«Все шутили, что тренер по баскетболу попросит меня стать частью команды, но он этого не сделал», — поделилась Эмеральд.

Сейчас девушка снова возвращается в модельный бизнес. Правда пока она работает только для своей страницы в Instagram. Единственное, что ее не устраивает в этом сервисе — это предложения от различных виртуальных извращенцев.

Эмеральд отметила, что ей всегда было тяжело найти себе молодого человека. Но несмотря ни на что Эмеральд замужем уже 11 лет. Ее муж намного ниже, его рост составляет всего 155 сантиметров.

«Рослый мужчина нервничает, из-за того, что я выше», — поделилась она своим секретом.

По словам Эмеральд, сегодня она счастлива в личной жизни, ее профиль в Instagram набирает популярность. Остаются только маленькие бытовые проблемы. Вопрос, где купить одежду подходящего размера она решила. Остался только съем жилья. Девушка пояснила, что первый вопрос, который она задает будущему арендодателю: высота потолков и дверей.