Российская оперативно-тактическая авиация продолжает высокоточными ракетными ударами выводить из строя военные объекты украинской армии. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Представитель ведомства сообщил об уничтожении двух элементов наведения и локатора подсвета ракетных комплексов С-300 неподалеку от населенных пунктов Кривая Лука и Красноармейск.

Также в районе Северодонецка уничтожен один зенитный ракетный комплекс «Оса АКМ». Выведены из строя шесть складов с припасами горючего и ракетно-артиллерийского вооружения.

В течение прошедшей ночи уничтожены около полусотни украинских националистов, 14 бронеавтомобилей, семь бронетранспортеров, а также колонна военной техники.

Также российские вооруженные силы уничтожили военный завод в Киевской области.