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    17 апреля 2022, 11:49

    ВС РФ разбили два украинских ракетных комплекса С-300

    Генерал-майор Конашенков сообщил об уничтожении двух комплексов С-300 на Украине

    Максим Зинкин

    Российская оперативно-тактическая авиация продолжает высокоточными ракетными ударами выводить из строя военные объекты украинской армии. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

    ВС РФ разбили два украинских ракетных комплекса С-300

    Представитель ведомства сообщил об уничтожении двух элементов наведения и локатора подсвета ракетных комплексов С-300 неподалеку от населенных пунктов Кривая Лука и Красноармейск.

    Также в районе Северодонецка уничтожен один зенитный ракетный комплекс «Оса АКМ». Выведены из строя шесть складов с припасами горючего и ракетно-артиллерийского вооружения.

    В течение прошедшей ночи уничтожены около полусотни украинских националистов, 14 бронеавтомобилей, семь бронетранспортеров, а также колонна военной техники.

    Также российские вооруженные силы уничтожили военный завод в Киевской области.