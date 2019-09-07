Комплекс на Байконуре получит название «Назарбаевский старт»

Путин предложил назвать ракетный комплекс на Байконуре в честь Назарбаева Подробнее

«Стартовый комплекс получит название „Назарбаевский старт“», — сказано в сообщении.

Путин предложил новое название для комплекса во время визита на ВДНХ в Москве. Российский лидер и Нурсултан Назарбаев посетили павильон «Республика Казахстан», который открылся после реставрации.

В рамках мероприятия Путин и его бывший коллега обсудили название строящегося комплекса, который должен появится на космодроме Байконур благодаря совместным усилиям России и Казахстана.

Изначально планировалось, что комплекс назовут «Байтерек», что с казахского переводится, как дерево жизни. Но теперь сооружение будет именоваться - «Назарбаевский старт».

Новый комплекс строят для запусков ракет-носителей среднего и полутяжелого классов «Союз-6» и «Союз-5». Ожидается, что пятый «Союз» стартует в 2023 году.