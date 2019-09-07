  • Комплекс на Байконуре получит название «Назарбаевский старт»

    07 сентября 2019, 19:03

    Дарья Бунякова

    На Байконуре построят новый ракетно-космического комплекс, который назовут в честь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Соответствующее предложение сделал лидер России Владимир Путин, сообщается на сайте Роскосмоса.
    Комплекс на Байконуре получит название «Назарбаевский старт»

    Путин предложил назвать ракетный комплекс на Байконуре в честь Назарбаева

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    «Стартовый комплекс получит название „Назарбаевский старт“», — сказано в сообщении.

    Путин предложил новое название для комплекса во время визита на ВДНХ в Москве. Российский лидер и Нурсултан Назарбаев посетили павильон «Республика Казахстан», который открылся после реставрации.

    В рамках мероприятия Путин и его бывший коллега обсудили название строящегося комплекса, который должен появится на космодроме Байконур благодаря совместным усилиям России и Казахстана.

    Изначально планировалось, что комплекс назовут «Байтерек», что с казахского переводится, как дерево жизни. Но теперь сооружение будет именоваться - «Назарбаевский старт».

    Новый комплекс строят для запусков ракет-носителей среднего и полутяжелого классов «Союз-6» и «Союз-5». Ожидается, что пятый «Союз» стартует в 2023 году.