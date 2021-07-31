Компанию Amazon оштрафовали на € 746 млн
Управление по защите данных Люксембурга (CNPD) 16 июля оштрафовало компанию Amazon на рекордные 746 миллионов евро за несоблюдение правил конфиденциальности ЕС. Пресс-секретарь техногиганта заявил, что это решение является необоснованным и будет обжаловано.
Как сообщило издание Рolitico, CNPD потребовало также «пересмотреть политику» обработки персональных данных Amazon.
«Мы категорически не согласны с решением CNPD и намерены подать апелляцию. Решение, касающееся того, как мы показываем клиентам релевантную рекламу, основывается на субъективной и непроверенной интерпретации европейского закона о конфиденциальности, и предлагаемый штраф совершенно несоразмерен даже ей», — говорится в заявлении компании.
Наказание является самым крупным со времени принятия правил конфиденциальности в 2018 году. Комиссия по защите данных Люксембурга наложила на интернет-ритейлера штраф после жалобы французской группы, защищающую цифровые права La Quadrature du Net. Активисты заподозрили, что Amazon злоупотребляет согласием на целевую рекламу.
В заявлении французской неправительственной организации говорится, что размер штрафа недвусмысленно указывает на то, что система таргетинга компании нарушает права пользователей.
Предыдущий штраф GDPR в размере 50 миллионов евро, наложенный на Google, также был вызван жалобой французской группы.
Американское правительство намеревалось оштрафовать компанию Facebook Inc. на миллионы долларов за провалы в политике конфиденциальности.