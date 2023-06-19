Мир 19 июня 2023, 22:15 Компания-владелец подтвердила пропажу батискафа с туристами у места крушения «Титаника» Поисково-спасательная операция началась после пропажи подлодки с туристами у «Титаника» Pixabay

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Компания-владелец подводного аппарата, направлявшегося к месту крушения «Титаника», OceanGate Expedition, подтвердила пропажу батискафа. Все случилось в Атлантическом океане, на борту погружаемого устройства находились пять человек, сообщила британская газета The Guardian.

«Все наше внимание сосредоточено на членах экипажа подводного аппарата и их семьях. Мы изучаем и мобилизуем все варианты, чтобы безопасно вернуть экипаж», — сказано в заявлении компании.

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Береговая охрана Бостона сообщила, что поиски небольшой подводной лодки, доставлявшей туристов к «Титанику», уже начались. Знаменитое кораблекрушение находится на глубине 12500 фунтов на дне океана у Ньюфаундленда в Канаде.

В числе пятерых, уплывших на подводной лодке, находился исследователь мира Хэмиш Хардинг. Это британский бизнесмен, оплативший в прошлом году полет на борту ракеты Blue Origin. В соцсетях путешественник похвалился, что наконец-то смог увидеть «Титаник». Но из-за плохой погоды, отметил он, миссия 19 июня утром станет единственной в 2023 году.

«Вчера мы отправились из Сент-Джонса, Ньюфаундленд, Канада, и планируем начать погружения завтра в 04:00. А до тех пор нам предстоит много приготовлений и брифингов», — сообщил перед погружением Хардинг.

В данный момент, как сообщили СМИ, идет поисково-спасательная операция.

Ранее отмечалось, что у спасателей нет ясности, сколько путешественников находились в подводном аппарате, связь с которым пропала.