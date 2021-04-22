Компания Valneva начала третью фазу испытаний вакцины от COVID-19

Французская биотехнологическая компания Valneva сообщила о начале третьей фазы клинических испытаний своей вакцины от COVID-19. Препарат называется Cov-Compare (VLA2001-301).

Испытания проведут в Великобритании примерно на четырех тысячах добровольцев, сообщила пресс-служба Valneva. Их запустят в 25 британских центрах при поддержке Национального института исследований в области здравоохранения (NIHR).

Участники в возрасте 30 лет и старше получат две дозы препарата. Через две недели после этого число появившихся антител в крови специалисты сравнят с результатами другой вакцины, Vaxzevria.

Главный исследователь программы VLA 2001-301, профессор педиатрии в Бристольском университете и консультант Бристольской королевской детской больницы Адам Флинн назвал результаты первых двух исследований очень обнадеживающими в смысле безопасности и иммунного ответа.

Министр Великобритании по внедрению вакцины против COVID-19 Надхим Захави признался, что принимал участие в испытаниях вакцины.

В случае успешного проведения третьей фазы документы на лицензирование вакцины Cov-Compare будут поданы осенью 2021 года.

Итальянские власти рекомендовали применять препарат от коронавируса Janssen производителя Johnson & Johnson для вакцинации людей старше 65 лет.