Компания Трампа может продать права на Trump Hotel в центре Вашингтона

Доход Трампа от продажи недвижимости в прошлом году составил $ 35 млн Подробнее

Trump International Hotel — пятизвездочная гостиница. До Белого дома от нее можно дойти буквально за несколько минут. По словам исполнительного вице-президента Trump Organization Эрика Трампа, заключен контракт с агентством недвижимости JLL, которое и будет заниматься продажей объекта.

Решение о продаже появилось в связи с частыми обвинениями в нарушении этических норм. Многим не нравится, что компания получает прибыль от Trump International Hotel. Здание принадлежит государству, и Trump Organization является его арендатором на весьма длительный срок — до 100 лет. Самому строению уже 121 год. Раньше в нем располагалась почтовая служба США.

Ссылаясь на собственные источники, издание заявило, что компания Трампа от продажи прав на аренду может выручить более полумиллиарда долларов.

Эрик Трамп отметил, что приобретением прав на аренду Trump International Hotel ранее интересовались несколько компаний.

«С того момента, как мы открыли свои двери, к этой гостинице проявляли огромный интерес, и, как девелоперы недвижимости, мы всегда хотим испытывать наши возможности», — добавил он.