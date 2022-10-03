Компания Toyota Motor не будет выпускать модель FJ Cruiser | 360°

Мир 03 октября 2022, 15:38 Поделиться Telegram

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Viber Компания Toyota Motor не будет выпускать модель FJ Cruiser

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В японской компании Toyota Motor заявили, что внедорожник FJ Cruiser больше не будет поставляться на рынки стран Ближнего Востока. Его планируют снять с производства уже в этом году, написал Drom.

Финальную версию с приставкой Final Edition соберут в декабре 2022 года. Предполагается, что она будет похожа на ту, которую представили для японского рынка, сообщили «Известия».

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В японской версии автомобиль имел бежевый окрас кузова и черные акценты в экстерьере. Полноприводный Toyota FJ Cruiser был оснащен четырехлитровым бензиновым V6 мощностью 270 лошадиных сил.

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FJ Cruiser начали выпускать на заводе в Хамуре на востоке Японии с 2006 года.

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