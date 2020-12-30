Компания Sinopharm заявила о 79,34% эффективности своей вакцины от коронавируса

Компания Beijing Biological Products Institute заявила, что подала заявку в Национальное управление по лекарственным средствам с просьбой об условном одобрении вакцины.

«Инактивированная вакцина компании Sinopharm после вакцинации продемонстрировала хороший уровень безопасности, после двух инъекций у вакцинированных выработались антитела с высоким титром, защитная эффективность вакцины от коронавируса составила 79,34%», — рассказали в компании.

Результат основан на промежуточном анализе данных клинического исследования третьей фазы, но фирма не предоставила таких подробностей, как количество инфекций в исследовании.

Вакцина Sinopharm создана на основе инактивированного нового коронавируса. В августе представители компании сообщали, что препарат китайской компании станет доступен на рынке в конце декабре за 150 долларов, когда завершится третья фаза. В планах производить около 250 миллионов доз в год.