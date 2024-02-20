Мир 20 февраля 2024, 18:42 Компания Siemens подала многомиллионный иск к «Уральским локомотивам» Siemens потребовала взыскать с производителя «Ласточки» еще 1,1 миллиарда рублей Unsplash

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Российская дочерняя компания немецкой Siemens ООО «Сименс Мобильность» обратилась в суд с требованием взыскать с ООО «Уральские локомотивы» 1,1 миллиарда рублей. Информация появилась в картотеке Арбитражного суда Москвы.

Поданное заявление зарегистрировали 16 февраля.

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По информации РБК, предприятие, выпускающее электропоезда «Ласточка», принадлежало Siemens и группе «Синара», в которую входят «Уральские локомотивы». По данным в системе СПАРК на 2010 год, владелец — нидерландская Ural Locomotives Holding B.V.

Концерн Siemens объявил об уходе из России 12 мая 2022 года. Вместе с ним в стране прекратила работать Siemens Mobility, занимавшаяся обслуживанием высокоскоростных поездов. Из-за ухода из России немецкий концерн потерял порядка 600 миллионов евро.

В феврале 2024 года российская структура Siemens получила название ООО «Системс», иностранная компания осталась владельцем 100% акций.