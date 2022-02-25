Компания S7 остановила рейсы в Европу до 13 марта

Пассажиры авиакомпании S7 не смогут улететь в Европу в ближайшее время. Такое заявление сделали в пресс-службе компании перевозчика.

S7 отменила все рейсы в Европу в период с 26 февраля по 13 марта. Решение было принято в связи с тем, что некоторые страны Европы закрыли свое воздушное пространство для РФ.

«Это рейсы в Бургас, Варну, Мюнхен, Вену, Дюссельдорф, Берлин, Верону, Болонью, Милан, Аликанте, Барселону, Ларнаку, Пафос, Салоники, Ниццу, Париж», — написал ТАСС.

В авиакомпании добавили, что продажа билетов на рейсы по данным направлениям после 13 марта остановлена. Все пассажиры могут вернуть потраченные на билет средства, заверили в S7.

Уровень радиации в районе Чернобыльской АЭС сейчас является низким. Такое заявление ранее сделал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.