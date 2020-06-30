Компания «Роснефть» начала исследовать в Арктике популяцию занесенной в Красную книгу белой чайки

Компания «Роснефть» приступила к исследованиям популяции белой чайки, занесенной в Красную книгу России. Это редкий подвид птиц. Комплексные работы проведут в Арктике. Сегодня в северо-восточной части Карского моря стартовала первая экспедиция. Началась масштабная программа, которая продлится четыре года.

Специалисты выполнят мероприятия по изучению, сохранению и мониторингу обитающих в Арктике ключевых видов животных. Они являются биоиндикаторами устойчивости экосистем.

В сотрудничестве с ведущими научными институтами страны «Роснефть» проведет восемь экспедиций в море Лаптевых, Баренцевом и Карском морях по изучению белых медведей, моржей, северных оленей и редких видов птиц, обитающих на полуострове Таймыр. Максимально бережное отношение к природе в регионах присутствия компании — один из важнейших приоритетов «Роснефти».

Например, по состоянию шерсти медведя и оперения чайки можно судить о благополучии хрупкой природы Арктики. Исследования будут способствовать сохранению биологического разнообразия и комфортного обитания животных в регионе, где в перспективе будут реализовывать проекты по добыче нефти.

Компания «Роснефть» приступила к изучению Арктики с 2012 года. За это время она провела более 20 комплексных экспедиций. Однако масштаб предстоящих исследований станет беспрецедентным в истории изучения региона. Научная работа в таких объемах ранее в Арктике не проводилась.

Первая экспедиция продлится до конца августа — в течение всего периода гнездования белой чайки. Орнитологи изучат полный цикл выведения потомства редкой птицы — от откладки яиц до подъема птенцов на крыло. Получат данные о местах потенциального гнездования и численности колоний.

Возьмут образцы материалов для лабораторных анализов. Наблюдения будут вести по всему маршруту следования в местах, пригодных для обитания белых чаек — на акватории морей, в прибрежной зоне материка и на островах. Для установки GPS-трекеров на спины взрослых птиц ученые создали специальные «мини-рюкзачки».

За четыре года специалисты проведут более 170 часов исследований, в том числе при помощи беспилотных летательных аппаратов. Охватят свыше 500 тысяч квадратных метров земель.

Компания «Роснефть» владеет 55 лицензиями на участки в акваториях арктических, дальневосточных и южных морей России. Ресурсы углеводородов по этим участкам оцениваются в 41,5 миллиарда тонн нефтяного эквивалента.