Турецкая компания Baykar Makina никогда не поставляла боевые беспилотники РФ. В будущем она тоже не будет этого делать, так как поддерживает Украину. Такое заявление сделал генеральный директор компании Халук Байрактар в интервью телеканалу CNN.

«Мы им ничего не доставляли или не поставляли. Также [в будущем] мы этого делать не будем. Потому что мы поддерживаем Украину», — сказал он.

По его словам, отношения с Украиной у Турции находятся на стратегическом уровне. В частности, в аэрокосмических и оборонной отраслях. Турецкие власти, заметил он, поддерживают Украину беспилотниками, а сами закупают у украинской стороны двигатели для своих аппаратов. Таким образом, отношения взаимовыгодны для обоих государств, подчеркнул Байрактар.

Турция наладила производство боевых беспилотников в последние годы. Это было сделано не только для обеспечения потребностей собственных вооруженных сил, но и для экспорта. Сейчас шесть государств являются операторами турецких БПЛА Bayraktar TB-2: Украина, Азербайджан, Ливия, Катар, Марокко, Польша. Беспилотники данного типа применялись в боевых действиях в Сирии, Нагорном Карабахе, Ливии. Об этом написал ТАСС.