Компания PornHub уволила единственного сотрудника в России

Единственный сотрудник PornHub, который работал из России, — специалист по маркетингу Дмитрий Колодин — уволен руководством компании. Об этом экс-администратор паблика во «ВКонтакте» рассказал в Telegram-канале.

по словам молодого человека, он с февраля ожидал от руководства компании даже более радикального решения. Но, как отметил Колодин, офис PornHub «не спешил с выводами и пытался справляться с блокировками финансовых каналов».

По словам молодого человека, он никогда не работал в штате ПХ и шесть лет был наемным консультантом по контракту.

«Прекрасно понимая <…>, что ребята имеют полное право как минимум контракт заморозить, а то и разорвать, ибо стало очевидно, что в ближайший год никакие активности не представляются возможными», — высказался о своем увольнении Колодин. Его слова привело РИА «Новости».

Паблик PornHub в соцсети «ВКонтакте» насчитывает порядка полумиллиона подписчиков.