Компания Paramount Pictures переснимет фильм «Голый пистолет» | 360°

Мир 14 октября 2022, 22:04 Поделиться Telegram

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Viber Компания Paramount Pictures переснимет фильм «Голый пистолет»

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Компания Paramount Pictures снимет ремейк комедии «Голый пистолет». Об этом сообщила «Свободная пресса»

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Главную роль в картине может исполнить Лиам Нисон. Он сыграет сына офицера Фрэнка Дребина, которого в оригинальном фильме сыграл Лесли Нильсен. Режиссером проекта станет Акива Шаффер.

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