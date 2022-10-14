Компания Paramount Pictures переснимет фильм «Голый пистолет» | 360°

Все новости

Мир

15 октября 2022, 21:23

Генсек ОПЕК назвал верным решение о сокращении добычи нефти

Мир

15 октября 2022, 21:22

Украина увеличила доходы за счет теневого бюджета

Реклама

Мир

15 октября 2022, 21:19

Маск предложил человечеству перестать целиться в себя ядерным оружием

Москва

15 октября 2022, 21:17

Началалась подготовка к строительству тоннеля на Южном участке МСД

Мир

15 октября 2022, 20:58

Россия получила опыт борьбы с НАТО в рамках спецоперации

Мир

15 октября 2022, 20:54

Шансы Украины на дальнобойное оружие США назвали незначительными

Мир

15 октября 2022, 20:54

США призвали отказаться от трех ключевых союзников

Москва

15 октября 2022, 20:54

Перевозивший мобилизованных автобус попал в аварию при выезде из Москвы

Подмосковье

15 октября 2022, 20:44

Фестиваль-конкурс «Хрустальный башмачок — дети» прошел в Луховицах

Мир

14 октября 2022, 22:04

Компания Paramount Pictures переснимет фильм «Голый пистолет»

Читать 360tv в

Компания Paramount Pictures снимет ремейк комедии «Голый пистолет». Об этом сообщила «Свободная пресса»

Реклама

Главную роль в картине может исполнить Лиам Нисон. Он сыграет сына офицера Фрэнка Дребина, которого в оригинальном фильме сыграл Лесли Нильсен. Режиссером проекта станет Акива Шаффер.

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама